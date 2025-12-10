TUI kehrt nach der schweren Corona-Durststrecke an den Dividendenmarkt zurück. Erstmals seit den Krisenjahren will der Reisekonzern seinen Anteilseignern wieder eine Ausschüttung zukommen lassen - vorgesehen sind zehn Cent je Aktie. Das verkündete der MDAX-Konzern bei der Präsentation der aktuellen Jahreszahlen in Hannover.Bereits im nun abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Konzern operativ deutlich zulegen: Der Umsatz kletterte um etwas mehr als vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär