Vor der Zinsentscheidung herrscht Nervosität an den Märkten: Marktbericht für den 10. Dezember 2025: Der Handelstag beginnt weltweit mit einer Mischung aus Vorsicht und Erwartungshaltung. Die Fed-Sitzung heute Abend dominiert das Geschehen eindeutig. Wegen der fehlenden Arbeitsmarkt- und Preisdaten nach dem Government Shutdown operiert die Notenbank unter unsicheren Bedingungen - ein Punkt, den die Helaba im Tagesausblick besonders hervorhebt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von 25 Basispunkten liegt laut Fed-Funds-Futures bei über 90 Prozent, doch der Spielraum für weitere Schritte ist ...

