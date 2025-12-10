© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media Lab

Morgan Stanley macht Rheinmetall zum Top-Pick: Die Bank sieht mehr als 50 Prozent Kurspotenzial - und zählt auf neue Milliardenaufträge aus Berlin.Der Haushaltsausschuss des Bundestags bereitet in der kommenden Woche die nächste große Aufrüstungsetappe vor. Nach Informationen aus dem Umfeld der Sitzung sollen Militärausgaben von rund 52 Milliarden Euro freigegeben werden - ein Rekordvolumen, das vor allem die Beschleunigung der Bundeswehr-Modernisierung sichern soll. Größter Posten sind dabei über 20 Milliarden Euro für Bekleidung und persönliche Ausrüstung, was direkt mit dem geplanten Personalaufbau zusammenhängt: Bis 2035 soll die Truppe von heute rund 184.000 aktiven Soldaten und knapp …