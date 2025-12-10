EQS-News: Cognizant Technology Solutions / Schlagwort(e): Vereinbarung

BayWa und Cognizant vereinbaren strategische IT-Partnerschaft



10.12.2025

MÜNCHEN und FRANKFURT, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BayWa und Cognizant starten eine fünfjährige Zusammenarbeit zur digitalen Transformation und zum Betrieb der IT-Services. Cognizant übernimmt den Betrieb zentraler IT-Dienstleistungen sowie eine entsprechende Anzahl von BayWa-Mitarbeitenden. Ziel ist eine zukunftsfähige, skalierbare IT-Landschaft und die Stärkung der Innovationskraft der BayWa. Die Kooperation umfasst IT-Infrastruktur, Application Management, Service Desk und Workplace Services. Durch die Bündelung bei Cognizant sollen Effizienz und Synergien gesteigert werden. Geplant ist die Einführung moderner Technologien wie KI und Automatisierung sowie die kontinuierliche Modernisierung von Infrastruktur und Anwendungen. Ein strukturiertes Change Management bindet die Mitarbeitenden aktiv ein. "BayWa hat Cognizant ausgewählt, weil der Dienstleister sehr flexibel auf die Bedürfnisse des Mischkonzerns eingeht und digitale Innovation und nachhaltige IT-Lösungen anbietet", sagt Thomas Dibbern, CIO bei BayWa. "Wir freuen uns darauf unsere Expertise in Digitalisierung und nachhaltiger Innovation zur digitalen Transformation der BayWa beizusteuern", sagt Andreas Golze, Sprecher der Geschäftsführung bei Cognizant DACH Region. Über Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Wir unterstützen Unternehmen bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Entwicklung neuer Arbeitsweisen, damit sie in einer sich schnell verändernden Welt wettbewerbsfähig bleiben. Weitere Informationen unter www.cognizant.com oder @cognizant. Pressekontakt: GlobalPR@cognizant.com Über die BayWa AG Die BayWa AG ist als modernes Handelsunternehmen in den Geschäftsfeldern Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe tätig. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen hilft sie ihren Kunden, Menschen gut zu ernähren, Lebensräume für Generationen zu schaffen und Mobilität und Wärme genau da bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Bereits seit 1923 steht das Unternehmen für Versorgungssicherheit - insbesondere im ländlichen Raum. Heute ist die BayWa AG mit Sitz in München an rund 400 Standorten vertreten und beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter: www.baywa.com/presse . Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse .

