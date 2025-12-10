Mitteilung der Energiekontor AG:
Windparkprojekt Beiersdorf-Freudenberg erreicht Financial Close - Realisierungsarbeiten können beginnen
Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat für das Windparkprojekt Beiersdorf-Freudenberg in Brandenburg den Financial Close erreicht.
Nachdem Energiekontor im Februar 2025 mit dem baugenehmigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
