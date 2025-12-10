Anzeige
Mittwoch, 10.12.2025
10.12.2025 09:33 Uhr
PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/10.12.2025/09:01 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                    Lenzing Aktiengesellschaft 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status              Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Franz 
                             Gasselsberger, Vorstand 
b)      Erstmeldung                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                    Oberbank AG 
b)      LEI                    RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art  Aktie 
       des Instruments 
        Kennung                  AT0000625108 
b)      Art des Geschäfts             Veräußerung 
c)      Preis(e)                  Volumen 
        72,40                   70.000 
d)      Aggregierter Preis             Aggregiertes Volumen 
        72,40                   70.000 
e)      Datum des Geschäfts            05.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts             Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andreas Pachinger 
Tel.:         +43 732 7802-37460 
E-Mail:        andreas.pachinger@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765353660444 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 03:01 ET (08:01 GMT)

© 2025 Dow Jones News
