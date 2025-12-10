DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/10.12.2025/09:01 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Lenzing Aktiengesellschaft 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Franz Gasselsberger, Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Oberbank AG b) LEI RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung AT0000625108 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 72,40 70.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 72,40 70.000 e) Datum des Geschäfts 05.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

