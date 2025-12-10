Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung mit leichten Verlusten gestartet. Negative US-Vorgaben bremsten vor dem Hauptereignis der Woche die heimischen Kurse etwas aus. Am Nachmittag rückt der JOLTS-Bericht in den Blick, der nochmal einen Hinweis auf den Zustand des US-Arbeitsmarktes gibt. Die Marschrichtung für die weiteren Wochen wird allerdings am Abend vorgegeben. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank ...

