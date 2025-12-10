Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.12.2025 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage stärkt Führungsteam für nachhaltiges Wachstum



Mit der Berufung von Monique Jaqqam zur CFO ab Januar 2026 und der gleichzeitigen Verlängerung des CEO-Mandats von Philip Schetter um fünf weitere Jahre hat Cantourage seine Führungsstruktur klar gefestigt. Zusammen mit dem kürzlich etablierten Investor-Relations-Bereich entsteht eine nahezu 'fertige" GovernanceArchitektur, die Kontinuität und Professionalität signalisiert und das Fundament für die nächste Wachstumsphase legt.



Mit dem fehlenden testierten Jahresabschluss für 2024, dessen Vorlage wir zeitnah erwarten, verbleibt aber ein offener Punkt. Gerade im Berichtswesen versprechen wir uns zukünftig von der neuen CFO Fortschritte in Richtung eines transparenteren und verlässlicheren Berichtssystems, das die Kapitalmarktkommunikation auch unterjährig nachhaltig stärkt.



Frau Jaqqam bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finance, Private Equity, Real Estate und Hospitality mit. Sie war zuvor Group CFO bei BaseCamp Student sowie in leitenden Finanzpositionen bei Kempinski Hotels tätig und verantwortete seit 2023 die Finanzorganisation der Future Group in Berlin. Ihre Expertise in finanzieller Transformation und beim Aufbau moderner Strukturen ergänzt das Managementteam ideal.



Operativ bleibt das Bild noch zweigeteilt: Die Q3-Zahlen verdeutlichen einerseits die Belastungen durch regulatorische Anpassungen im deutschen Markt und den temporären Ergebniseinbruch infolge von Lagerbereinigungen. Andererseits zeigt sich aber, dass Cantourage die neuen Rahmenbedingungen antizipiert und mit Investitionen in Infrastruktur, Compliance und Logistik sowie einer strategischen Neuausrichtung hin zu margenstärkeren, standardisierten Wirkstoffen gegensteuert hat. Diese Maßnahmen dürften mittelfristig die Prozessstabilität erhöhen und die Profitabilität verbessern.



Besonders hervorzuheben bleibt die Internationalisierung: In Großbritannien setzt sich das dynamische Wachstum fort, Polen zeigt erste Erholungstendenzen, und die geplanten Markteintritte in weitere europäische Länder eröffnen zusätzliche Expansionspotenziale. Damit verbreitert Cantourage seine Ertragsbasis und reduziert die Abhängigkeit vom volumengetriebenen Blütengeschäft im Heimatmarkt.



Fazit: Cantourage ist nach der personellen Verstärkung und klaren GovernanceStruktur strategisch gut aufgestellt, um das strukturelle Wachstum im europäischen Medizinalcannabis-Markt zu nutzen. Für die kommenden Quartale rechnen wir mit rückläufigen Erlösen und einer eher verhaltenen Ergebnisdynamik infolge regulatorischer Anpassungen und Übergangsmaßnahmen sowie der durch den Lagerabverkauf positiv verzerrten Vergleichsbasis in Q2/25 und Q3/25. Mittelfristig sollte jedoch die Kombination aus Produktdiversifizierung und Internationalisierung zu einer deutlichen Stabilisierung und anschließenden Margenerholung führen. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR.







