Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Lenzing AG vom 09.12.2025:CEO Rohit Aggarwal legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG aus persönlichen Gründen mit 31. Januar 2026 nieder. Nach seinem Ausscheiden wird die Lenzing AG von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet. Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Bestellung eines Nachfolgers initiiert und wird zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
