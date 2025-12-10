EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kryptowährung / Blockchain

Nakiki SE: Zeichnungsfrist für ersten deutschen Bitcoin-Bond startet jetzt



10.12.2025

Zeichnung der Anleihe über www.nakikibtctreasury.com bis 19. Januar 2026

Mittelverwendung: Umsetzung eines fokussierten Bitcoin Treasury-Modells

Stetiger Kauf von Bitcoins als wachsende bilanzielle Wertbasis

Frankfurt, 10.12.2025 - Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE ("Nakiki"; ISIN DE000WNDL300) beginnt heute die Zeichnungsfrist für Deutschlands ersten Bitcoin-Bond (ISIN DE000A460N46). Der Nettomittelzufluss aus der Anleihe mit einem Nominalvolumen von insgesamt bis zu 8 Mio. Euro und einer anlegerfreundlichen Stückelung von 1.000 Euro soll ausschließlich zum dynamischen Aufbau eines werthaltigen Bitcoin-Bestands verwendet werden. Damit setzt Nakiki als erstes Unternehmen in Deutschland ein Pure Play Bitcoin-Treasury-Geschäftsmodell um. In den kommenden Jahren soll entsprechend mit einer kompromisslosen Buy-&-Hold-Strategie der Bitcoin-Bestand stetig und mit hohem Tempo ausgebaut werden und eine expansive bilanzielle Wertbasis bilden. Der Nakiki Bitcoin-Bond wird mit 9,875 % pro Jahr verzinst, wobei die Zinszahlungen zweimal jährlich erfolgen. Zum Ende der fünfjährigen Laufzeit wird die nicht nachrangige Anleihe am 22. Januar 2031 zu 100 % ihres Nennwerts zurückgezahlt. Anleger können die Schuldverschreibung mit einem Betrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon unmittelbar auf der Website www.nakikibtctreasury.com noch bis zum 19. Januar 2026 zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr einer Regionalbörse ist am 22. Januar 2026 geplant. Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE: "Mit unserer 9,875 %-Unternehmensanleihe machen wir Anlegern ein attraktives Angebot mit fixem Zinssatz und lancieren gleichzeitig das erste Bitcoin-Treasury-Kapitalmarktprodukt in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass wir dabei auf ein Marktumfeld treffen, das aktuell besonders gute Kaufgelegenheiten für Bitcoin bietet. Von den hervorragenden langfristigen Perspektiven beim Bitcoin sind wir überzeugt und ich erwarte, dass die seit rund 15 Jahren andauernde Erfolgsstory des Bitcoins sich weiter dynamisch fortsetzt. Entsprechend werden wir unsere Bitcoin-Only-Strategie konsequent umsetzen. Mit dem ersten deutschen Bitcoin-Bond adressieren wir dabei Investoren, die den etablierten Rahmen einer Anleihe und feste, planbare Zinseinnahmen schätzen und gleichzeitig im Bitcoin-Universum investiert sein möchten. Wir wollen in den kommenden Quartalen unsere Finanzkraft mit weiteren Kapitalmarkttransaktionen schnell und umfassend ausbauen." ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht. Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300



