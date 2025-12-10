In Mehrum bei Hannover ist der weltweit erste Statcom auf Superkondensatorbasis ans Netz gegangen. Siemens Energy und Tennet wollen damit Momentanreserve und Blindleistung bereitstellen - Funktionen, die früher große rotierende Kraftwerksgeneratoren übernahmen. Die Anlage gilt als Blaupause für den Umbau des Stromsystems im Zuge der EnergiewendeIm niedersächsischen Mehrum ist eine einzigartige Anlage zur Netzstabilisierung in Betrieb gegangen. Siemens Energy und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet haben dort einen E-Statcom (Static Synchronous Compensator) mit Superkondensatorspeicher aufgebaut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
