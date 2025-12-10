Die Lufthansa-Aktie hat sich zuletzt sehr positiv entwickelt und kratzt aktuell an ihrem 2-Jahreshoch bei 8,30 €. Wie stehen die Chancen auf ein neues Mehrjahreshoch des deutschen Airline-Titels und dürfen Anleger auf eine Fortsetzung des Höhenfluges hoffen? Rückenwind von Analysten und aus Berlin Wenn es nach Meinung der Experten der Schweizer Großbank UBS geht, dann hat die Lufthansa-Aktie noch ein weiteres Upside von gut +20%. Die UBS-Analysten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.