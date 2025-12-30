Frankfurt - Es ist kein einfaches Jubiläum, das die Lufthansa im neuen Jahr gross feiern will. Gleich am 6. Januar steht der 100. Jahrestag der Gründung der ersten «Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft» in Berlin an, doch die ganz grossen Feierlichkeiten sind erst für den April geplant, wenn sich der Erstflug zum 100. Mal jährt. Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab