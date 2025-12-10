Die Amazon-Aktie hat sich 2025 bislang deutlich schwächer entwickelt als andere Tech-Schwergewichte. Trotz des geringen Kurszuwachses wächst die Überzeugung vieler Anleger, dass der Konzern vor einer neuen Phase strukturellen Auftriebs steht - getragen von einem expandierenden Infrastrukturgeschäft und einer dynamischen Werbesparte. Amazon hinkt an den Märkten hinterher: Während Google und Nvidia in diesem Jahr zweistellige bis hohe zweistellige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de