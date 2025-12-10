Die neue Solarstation Vario sol-nova 2.0 von Varmeco ist mit einem Multifunktionssensor ausgestattet, der den Glykolgehalt des Wärmeträgermediums überwacht, Luftblasen erkennt und den Druck im Solarkreis misst. Auch eine Wärmemengenmessung ist integriert. Der Solarthermie-Systemanbieter Varmeco hat neue Zwei-Kreis-Solarstationen mit integriertem Solarregler auf den Markt gebracht. Die Modelle der Vario sol-nova 2.0 sollen Solarwärme effektiv an den Heizungspufferspeicher übergeben. Sie verfügen ...

