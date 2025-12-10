TUI zahlt erstmals seit der Corona-Krise wieder eine Dividende - trotzdem bleibt die Kursreaktion verhalten. Warum? Der Reisekonzern TUI kündigt eine Dividende von zehn Cent pro Aktie an, erstmals seit vielen Jahren. Doch trotz deutlich verbesserter Zahlen und eines positiven Ausblicks reagiert die Aktie überraschend schwach. Wir erklären die Gründe dafür. Rekordzahlen und Dividenden-Comeback TUI TUI meldete für das Geschäftsjahr bis Ende September ...

