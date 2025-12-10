Der "Netzanschlussnavigator" erweitert die Envelio-Plattform, ein US-Energieversorger setzt das Tool bereits ein. Es soll freie Kapazitäten für Photovoltaik-Anlagen und andere Projekte identifizieren helfen und Anschlusskosten errechnen. Die Flut an Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher, Rechenzentren und ähnliche Vorhaben bremst auch andere Projekte wie Photovoltaik-Anlagen oder Ladeinfrastruktur aus "und bindet sowohl bei Projektentwicklern als auch bei Netzbetreibern finanzielle und personelle Ressourcen. Der Netzanschluss wird somit zu einem Engpass für die Energiewende". So beschreibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
