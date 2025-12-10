Der "Netzanschlussnavigator" erweitert die Envelio-Plattform, ein US-Energieversorger setzt das Tool bereits ein. Es soll freie Kapazitäten für Photovoltaik-Anlagen und andere Projekte identifizieren helfen und Anschlusskosten errechnen. Die Flut an Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher, Rechenzentren und ähnliche Vorhaben bremst auch andere Projekte wie Photovoltaik-Anlagen oder Ladeinfrastruktur aus "und bindet sowohl bei Projektentwicklern als auch bei Netzbetreibern finanzielle und personelle Ressourcen. Der Netzanschluss wird somit zu einem Engpass für die Energiewende". So beschreibt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.