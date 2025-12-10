DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources durchteufte bei seinem Iska Iska-Projekt im Süden Boliviens den bislang höchsten Silberabschnitt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources durchteufte bei seinem Iska Iska-Projekt im Süden Boliviens den bislang höchsten Silberabschnitt

Toronto (pta000/10.12.2025/10:44 UTC+1)

Eloro Resources durchteufte bei seinem Iska Iska-Projekt im Süden Boliviens den bislang höchsten Silberabschnitt mit 72 m und einem Gehalt von 294,81 g/t Silber innerhalb eines breiteren Abschnitts von 180 m mit einem Gehalt von 164,74 g/t Silber in Bohrloch DSB-93.

Highlights:

• Die zweite Phase des Diamantbohrprogramms von Eloro ist nun mit sechzehn (16) Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von

8.286,40 m im potenziellen Starter-Tagebaugebiet (1.000 m x 600 m x 500 m tief) abgeschlossen. Das Programm hat

erfolgreich die Kontinuität bestätigt und die hochgradige Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierung in diesem

ausgedehnten porphyrisch-epithermalen System erweitert.

• DSB-93, eine Infill-Bohrung, die 107 m nordöstlich der Entdeckungsbohrung DSB-61 gebohrt wurde, durchteufte den

bisher höchsten Silberabschnitt in Iska Iska mit 72,00 m mit einem Gehalt von 294,81 g/t Silber (Ag) und 0,44 %

Blei (Pb) beginnend bei 131,70 m, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 180,00 m mit einem Gehalt von 165 g/t

Ag, 0,74 % Pb, 0,72 % Zink (Zn) und 0,16 % Zinn (Sn) beginnend bei 112,20 m. Zuvor war der hochgradigste

Silberabschnitt 62,84 m mit einem Gehalt von 279,22 g/t Ag, beginnend bei 87,44 m, in Bohrloch DSB-61, 107 m

südwestlich von Bohrloch DSB-93. Dieser Abschnitt enthielt außerdem 0,47 % Pb und 0,43 % Sn (siehe Pressemitteilung

von Eloro vom 18. Dezember 2023).

• Bohrung DSB-93 durchteufte außerdem die folgenden gut mineralisierten Abschnitte: • 28,50 m mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au, 253,63 g/t Ag, 1,10 % Pb und 0,57 % Sn, beginnend bei 223,20 m • 33,00 m mit einem Gehalt von 0,18 % Sn, beginnend bei 374,70 m • 7,50 m mit einem Gehalt von 1,43 % Cu, beginnend bei 34,20 m • 7,50 m mit einem Gehalt von 1,25 % Zn, beginnend bei 49,20 m • 6,00 m mit einem Gehalt von 0,54 % Pb und 3,09 % Zn ab 86,70 m • 8,80 m mit einem Gehalt von 1,45 % Zn ab 416,70 m • 3,00 m mit einem Gehalt von 1,68 % Zn ab 101,70 m

• DSB-90, ein Infill-Bohrloch, das 100 m östlich des Entdeckungsbohrlochs DSB-72 gebohrt wurde, durchteufte einen

höhergradigen Zinnabschnitt von 51,00 m mit einem Gehalt von 0,24 % Sn beginnend bei 400,00 m und einen

höhergradigen Silberabschnitt von 13,50 m mit einem Gehalt von 106,32 g/t Ag und 0,16 % Sn beginnend bei 256,00 m,

einschließlich 7,50 m mit einem Gehalt von 186,50 g/t Ag und 0,14 % Sn beginnend bei 256,00 m.

• Bohrung DSB-90 durchteufte außerdem höhergradige Zinnabschnitte von: • 24,00 m mit einem Gehalt von 0,57 % Sn ab 91,00 m • 16,50 m mit einem Gehalt von 0,36 % Sn ab 134,50 m • 22,50 m mit einem Gehalt von 0,20 % Sn ab 311,50 m einschließlich 10,50 m mit einem Gehalt von 0,29 % Sn ab 311,50

m • 19,50 m mit einem Gehalt von 0,16 % Sn ab 338,50 m • 13,50 m mit einem Gehalt von 0,24 % Sn ab 380,50 m

Hinweis: Die tatsächliche Mächtigkeit beträgt etwa 80 % der Kernlänge.

TORONTO, KANADA, 9. Dezember 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, die Untersuchungsergebnisse der letzten beiden Bohrlöcher (DSB-90 und DSB-93) der zweiten Phase des Diamantbohrprogramms im Rahmen der Projektdefinition im Iska Iska-Projekt des Unternehmens im Departement Potosí im Süden Boliviens bekannt zu geben. Diese beiden Bohrlöcher befanden sich im vorherrschenden Zinnbereich bzw. im vorherrschenden Silber-Polymetallbereich im potenziellen Startergrubengebiet Santa Barbara. Diese Ergebnisse erweitern den hochgradigen Fußabdruck beider Metallbereiche weiter (siehe Abbildung 1). Die aktuelle Phase der Definitionsbohrungen ist nun mit insgesamt 8.286,40 m Diamantbohrungen in sechzehn (16) Bohrlöchern abgeschlossen.

Abbildung 1 zeigt die Lage der gemeldeten Bohrlöcher, Tabelle 1 listet die wichtigsten Untersuchungsergebnisse auf und Tabelle 2 enthält die Koordinaten der Bohrlöcher. Tabelle 3 bietet eine Gesamtübersicht über die wichtigsten Abschnitte, die im Rahmen des Diamantbohrprogramms zur Definition der zweiten Phase gemeldet wurden.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: "Das Bohrprogramm zur Definition der zweiten Phase hat nicht nur die bislang längsten und hochgradigsten Silber-, Zinn- und Zinkabschnitte in der Zone Santa Barbara durchschnitten, sondern alle sechzehn Bohrlöcher des Programms, darunter 12 Step-out- und 4 Infill-Bohrlöcher, haben bedeutende Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierungen in Gebieten durchschnitten, die aufgrund fehlender Bohrdaten in der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE") zuvor als Abraum betrachtet wurden. Die jüngsten Bohrungen zeigen, dass sowohl seitlich als auch in der Tiefe viel größere Vorkommen an höhergradigem Silber-Zinn-Polymetall vorhanden sind, was wahrscheinlich zu einer Aufwertung und Erweiterung der MRE für die geplante PEA führen wird." Larsen fuhr fort: "Mit den bisher erzielten Gesamtergebnissen bestätigt Iska Iska weiterhin seine zukünftige Rolle als eine der wichtigsten Silber-Zinn-Polymetall-Ressourcen, die den globalen Wandel hin zu einer weltweiten Lieferkette für kritische Mineralien unterstützt."

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President Operations, Lateinamerika, von Eloro fügte hinzu: "Die Ergebnisse der Bohrlöcher DSB-90 und DSB-93 bestätigen das Vorhandensein einer höhergradigen Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierung, die sich lateral und vertikal in einem großen porphyrisch-epithermalen System erstreckt, das über die bestehende Grenze der potenziellen Startgrube hinausreicht. Diese Ergebnisse bestätigen die Ausdehnung des Systems und unterstreichen die lang anhaltende und mehrphasige Deformation und hydrothermale Aktivität in der Lagerstätte Santa Barbara."

Definitionsbohrprogramm, potenzieller Starter-Tagebau-Bereich Santa Barbara

Die Bohrlöcher DSB-90 und DSB-93 wurden jeweils im zentralen, vorwiegend zinnhaltigen Bereich sowie im vorwiegend silber-polymetallischen Bereich gebohrt (Abbildung 1).

DSB-90, eine Infill-Bohrung, die 100 m östlich der Entdeckungsbohrung DSB-72 angelegt wurde, durchteufte die folgenden Zinn- und Silberabschnitte:

• 24,00 m mit einem Gehalt von 0,57 % Sn, beginnend bei 91,00 m • 16,50 m mit einem Gehalt von 0,36 % Sn, beginnend bei 134,50 m • 6,00 m mit einem Gehalt von 0,11 % Sn ab 199,00 m • 13,50 m mit einem Gehalt von 106,32 g/t Ag und 0,16 % Sn ab 256,00 m, einschließlich: • 7,50 m mit einem Gehalt von 186,50 g/t Ag und 0,14 % Sn ab 256,00 m.

Weiter unten im Bohrloch durchteufte DSB-90 die folgenden Abschnitte:

• 3,00 m mit einem Gehalt von 0,14 % Sn, beginnend bei 289,00 m • 22,50 m mit einem Gehalt von 0,20 % Sn ab 311,50 m, einschließlich • 10,50 m mit einem Gehalt von 0,29 % Sn ab 311,50 m • 19,50 m mit einem Gehalt von 0,16 % Sn ab 338,50 m • 13,50 m mit einem Gehalt von 0,24 % Sn ab 380,50 m • 51,00 m mit einem Gehalt von 0,24 % Sn ab 400,00 m • 9,00 m mit einem Gehalt von 0,16 % Sn ab 464,50 m • 6,00 m mit einem Gehalt von 31,85 g/t Ag ab 499,00 m

DSB-93, ein Infill-Bohrloch, das 107 m südwestlich des Entdeckungsbohrlochs DSB-61 gebohrt wurde, durchschnitten die folgenden Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zinkabschnitte:

• 7,50 m mit einem Gehalt von 1,43 % Cu ab 34,20 m • 7,50 m mit einem Gehalt von 1,25 % Zn ab 49,20 m • 6,00 m mit einem Gehalt von 0,54 % Pb und 3,09 % Zn ab 86,70 m • 3,00 m mit einem Gehalt von 1,68 % Zn ab 101,70 m • 180,00 m mit einem Gehalt von 164,74 g/t Ag, 0,74 % Pb, 0,72 % Zn und 0,16 % Sn ab 112,20 m, darunter: • 72,00 Meter mit einem Gehalt von 295,00 g/t Ag und 0,44 % Pb ab 131,70 m

Weiter unten durchteufte DSB-93:

• 28,50 m mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au, 253,63 g/t Ag, 1,10 % Pb und 0,57 % Sn, beginnend bei 223,20 m • 33,00 m mit einem Gehalt von 0,18 % Sn, beginnend bei 374,70 m • 8,80 m mit einem Gehalt von 1,45 % Zn, beginnend bei 416,70 m

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. Executive Vice President, Lateinamerika bei Eloro und General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L, und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß der Definition in National Instrument ("NI") 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Arce verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und umfangreiches Bergbau-Know-how in mehreren Ländern Nord- und Südamerikas. Er leitet das gesamte technische Programm und überwacht alle Feldarbeiten, die in Iska Iska durchgeführt werden.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne. Beide Unternehmen sind große, international akkreditierte Labore. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro (Bolivien) als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza vorbereitet, wobei die Pulpen zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima geschickt wurden. Die an AHK Laboratories gesendeten Bohrkernproben werden ebenfalls von AHK in Tupiza vorbereitet, wobei die Pulpen zur Analyse an das AHK-Labor in Lima, Peru, geschickt werden.

