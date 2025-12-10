Obwohl die Preise für Lithium und Kobalt steigen, sind Lithium-Ionen-Akkus auch 2025 wieder billiger geworden. Über verschiedene Anwendungen und Batteriezellentypen gemittelt sank der Preis laut den Marktforschern von BNEF auf 108 US-Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Das Marktforschungsunternehmen BloombergNEF (BNEF) hat die Lithium-Ionen-Batteriepreisumfrage 2025 veröffentlicht. Demnach sind die Preise für Batteriespeicher seit 2024 um 8 % auf ein Rekordtief von 108 US-Dollar pro Kilowattstunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
