Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA Company Name: MaaT Pharma SACA ISIN: FR0012634822 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 10.12.2025 Target price: €17 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 17.00 price target.



Abstract:

MaaT Pharma presented the final dataset from the pivotal ARES phase 3 trial of Xervyteg (MaaT013) in steroid- and ruxolitinib-refractory gastrointestinal acute Graft-versus-Host Disease (GI-aGvHD) at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting 2025. The results confirm the previously disclosed efficacy profile with no material change to earlier response rates or survival outcomes. Crucially, the trial now reports mature 12-month overall survival (OS) of 54%, converting the previously estimated survival probability into observed outcome data. This is a remarkable result in an extremely high-risk population. Median OS was not reached, indicating sustained benefit in more than half of treated patients (i.e. median OS is only reached when at least 50% of patients have died). Early response remained strongly predictive of outcome, with 1-year survival of 68% in Day-28 responders versus 28% in non-responders. Safety remained acceptable and consistent with prior readouts. These final data strengthen the overall evidence package and support the Marketing Authorisation Application filed with the EMA in June 2025. A decision remains expected around mid-2026. If approved, Xervyteg would become the first microbiome-based oncology therapy globally and the first authorised third-line option for severe GI-aGvHD. We see this news as de-risking Maat Pharma from both a clinical and regulatory perspective. We maintain our Buy rating and €17.00 price target (upside: 298%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.



Zusammenfassung:

MaaT Pharma präsentierte auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Hematology (ASH) die endgültigen Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ARES zu Xervyteg (MaaT013) bei steroid- und ruxolitinib-refraktärer akuter gastrointestinaler Graft-versus-Host-Erkrankung (GI-aGvHD). Die Ergebnisse bestätigen das zuvor veröffentlichte Wirksamkeitsprofil ohne wesentliche Änderungen der früheren Ansprechraten oder Überlebensergebnisse. Entscheidend ist, dass die Studie nun eine ausgereifte 12-Monats-Gesamtüberlebensrate von 54% ausweist, wodurch die zuvor geschätzte Überlebenswahrscheinlichkeit in beobachtete Ergebnisdaten umgewandelt wird. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis in einer extrem risikoreichen Population. Die mediane Gesamtüberlebensrate wurde nicht erreicht, was auf einen anhaltenden Nutzen bei mehr als der Hälfte der behandelten Patienten hinweist (d. h. die mediane Gesamtüberlebensrate wird erst erreicht, wenn mindestens 50% der Patienten verstorben sind). Das frühe Ansprechen blieb ein starker Prädiktor für das Ergebnis, mit einer 1-Jahres-Überlebensrate von 68% bei den Respondern am Tag 28 gegenüber 28% bei den Non-Respondern. Die Sicherheit blieb akzeptabel und stimmte mit früheren Auswertungen überein. Diese endgültigen Daten stärken die Gesamtheit der Evidenz und unterstützen den im Juni 2025 bei der EMA eingereichten Antrag auf Marktzulassung. Eine Entscheidung wird weiterhin für Mitte 2026 erwartet. Im Falle einer Zulassung wäre Xervyteg die weltweit erste mikrobiombasierte Krebstherapie und die erste zugelassene Drittlinienoption für schwere GI-aGvHD. Wir sehen diese Nachricht als Risikominderung für Maat Pharma sowohl aus klinischer als auch aus regulatorischer Sicht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €17,00 (Aufwärtspotenzial: 298%) bei.



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



