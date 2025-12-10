Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch wie auch an den anderen Börsenplätzen eine deutliche Anspannung zu spüren. Denn der Höhepunkt der Woche rückt unaufhaltsam näher. In etwa 9 Stunden wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben. Zwar ist eine Senkung um 25 Basispunkte quasi vollumfänglich eingepreist und nach Einschätzung von Händlern könne das Fed nun eigentlich kaum mehr einen Rückzieher machen. «Der Markt sitzt ...

