Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von TUI bestätigten die vorläufigen Zahlen, wobei der Konzernumsatz bei 24,2 Mrd. EUR (+4,4%) und das operative EBIT bei konstanten Wechselkursen bei 1.459 Mio. EUR lag, was eine starke Marge von 12,6% über der Guidance bedeutet. Das Segment Markets & Airlines sah sich einem intensiven Wettbewerbsdruck gegenüber, wobei das EBIT für FY25 nahezu halbiert wurde. TUI setzte Prioritäten auf Margen anstelle von Volumen, was zu stagnierenden Passagierzahlen und einem leicht verschlechterten Auslastungsfaktor führte. Im Gegensatz dazu erzielte Holiday Experiences ein robustes Wachstum, mit einem EBIT im vierten Quartal, das um rund 10% im Jahresvergleich gestiegen ist, getragen von starken Leistungen in den Bereichen Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und Musement. Die Bilanz wurde gestärkt, da die Nettoverschuldung um 20% auf 1,3 Mrd. EUR reduziert wurde. Damit konnte die Dividende wieder eingeführt werden (0,10 EUR pro Aktie für FY25). Die neue Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 10-20% ab FY26 vor. Die Prognose für FY26 zielt auf ein EBIT-Wachstum von 7-10% und ein Umsatzwachstum von 2-4%, basierend auf einem soliden Buchungsimpuls für den Sommer und weitgehend im Einklang mit unseren Schätzungen. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





© 2025 mwb research