EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte
Leverkusen, 10. Dezember 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) treibt ihre Entwicklungsroadmap konsequent voran und stärkt ihre internationale R&D-Präsenz um einen strategischen Schlüsselstandort. Am 1. November eröffnete das Unternehmen ein neues R&D-Center im tschechischen Brünn, einem der führenden Hightech-Hubs Osteuropas. Mit dem neuen Standort baut Elmos die Entwicklungskapazitäten gezielt aus und schafft zusätzliche Innovationsstärke für die nächste Generation hochintegrierter Mixed-Signal-Lösungen.
Das neue R&D-Team in Brünn bringt umfassende Expertise in Produktarchitektur, Analog-Mixed-Signal- und Digital-Design sowie Test-Engineering mit - wichtige Kompetenzen, die für die nächsten Generationen der Elmos Produktfamilien von zentraler Bedeutung sind.
"Unser neues R&D-Center ist mehr als nur ein weiterer Punkt auf der Landkarte. Es ist Ausdruck unseres Commitments für zukünftiges Wachstum mit innovativen Lösungen im Automotive und Non-Automotive Bereich. Mit unseren R&D-Teams in Europa und Asien verfügen wir über ein schlagkräftiges, global aufgestelltes Entwicklungsnetzwerk, das Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit konsequent vorantreibt. Damit sichern wir uns nachhaltiges Wachstum in unseren etablierten Märkten und erweitern unser Potential in technologischen Zukunftsfeldern", sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE.
10.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
