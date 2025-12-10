Tencent steigt überraschend aus dem Milliarden-Angebot für Warner Bros. Discovery aus. Hinter dem Rückzug stehen heikle Sicherheitsbedenken aus Washington.Paramount Skydance hat seinen feindlichen Übernahmevorstoß gegen Warner Bros. Discovery neu geordnet, weil der chinesische Technologiekonzern Tencent seine zugesagte Finanzierung von einer Milliarde US-Dollar zurückgezogen hat. Das geht aus einer aktualisierten Einreichung bei der US-Börsenaufsicht hervor. Paramount erklärte, dass die Beteiligung eines "nicht US-amerikanischen Eigenkapitalfinanzierers" Sorgen ausgelöst habe, da der Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten (CFIUS) die Transaktion prüfen könne. CFIUS …

