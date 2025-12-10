Nach dem kräftigen Kursrückgang in den vergangenen Monaten arbeitet die Aktie von Lanxess an einer Bodenbildung. Die Anteilscheine des Chemieriesen BASF versuchen sich indes am Ausbruch aus dem monatelangen Seitwärtstrend. Die skeptischen Aussagen des Chemieverbands VCI dürften beide Aktien dabei aber wohl kaum unterstützen.So rechnet die deutsche Chemieindustrie auch im kommenden Jahr nicht mit einer spürbaren Entspannung. VCI-Präsident Markus Steilemann zeichnete in Frankfurt ein düsteres Bild ...

