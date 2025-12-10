Branchenführer erklärten auf der pv magazine Week Europe 2025, dass Hersteller Maßnahmen ergreifen, um die durch ultraviolette Strahlung verursachte Degradation bei Topcon-Solarmodulen zu begrenzen und die Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschäden zu stärken, um die Leistung zu schützen und finanzielle Risiken zu reduzieren. Im Zuge der pv magazine Week Europe 2025, die in der vergangenen Woche stattfand, erklärten verschiedene Photovoltaik-Hersteller, dass sie daran arbeiten, die Auswirkungen der UV-induzierten Degradation (UVID) auf Tunnel Oxide Passivated Contact (Topcon)-Solarzellen zu bekämpfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
