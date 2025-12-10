FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Nordex von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Guido Hoymann lobte am Mittwoch den Wiedereinstieg in den großen US-Markt. Nordex hatte den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy erhalten und soll bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Mittleren Westen der USA liefern. Der Experte trägt dem mit höheren Prognosen Rechnung./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET



