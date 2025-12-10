ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ISIN: DE0005313704
