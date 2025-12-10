Zuletzt kam die Almonty-Aktie etwas unter die Räder; in der Spitze verlor sie fast -18%. Verantwortlich hierfür war eine Kapitalerhöhung. Für den zukünftigen Kursverlauf sind die chinesischen Maßnahmen aber viel wichtiger. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 6,05 €. Was ist hier jetzt zu erwarten? China beschränkt Export seltener Metalle Die neuen Vorschriften des chinesischen Handelsministeriums (MOFCOM) haben es in sich. Ab 1. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.