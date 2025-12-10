Nach einem deutlichen Abverkauf zieht die Aktie von DroneShield plötzlich wieder an. Was steckt hinter dem plötzlichen Ausbruch nach oben? Und bieten sich jetzt noch mehr Chancen für Anleger? Lange unter Druck In den vergangenen Wochen ist die Aktie von DroneShield durch einen toxischen Cocktail schlechter Nachrichten unter Druck geraten. Plötzliche Insiderverkäufe, überraschende Managementwechsel und deutliche Gewinnmitnahmen bei Rüstungspapieren ...

