Künftig rücken die KI-Größen OpenAI, Block und Anthropic ein Stück zusammen. Die Unternehmen arbeiten ab sofort in der Agentic AI Foundation daran, Standards für KI-Agenten zu setzen. Wie das Ziel erreicht werden soll und was OpenAI und Anthropic dazu beitragen. Für viele KI-Unternehmen sind Agenten die Zukunft der Tech-Branche. Die autonom agierenden Modelle sollen uns mehrere Aufgabenschritte auf einmal abnehmen und so etwa in wenigen Minuten ganze ...

