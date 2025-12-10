Künftig rücken die KI-Größen OpenAI, Block und Anthropic ein Stück zusammen. Die Unternehmen arbeiten ab sofort in der Agentic AI Foundation daran, Standards für KI-Agenten zu setzen. Wie das Ziel erreicht werden soll und was OpenAI und Anthropic dazu beitragen. Für viele KI-Unternehmen sind Agenten die Zukunft der Tech-Branche. Die autonom agierenden Modelle sollen uns mehrere Aufgabenschritte auf einmal abnehmen und so etwa in wenigen Minuten ganze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n