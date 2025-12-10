Der Bundesverband Wärmepumpe und der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband haben ein Positionspapier veröffentlicht. Sie fordern von der Regierungskoalition, die Rahmenbedingungen der Wärmewende stabil zu halten. Hierzu zählt auch die Verpflichtung zum 65-Prozent-Erneuerbaren-Anteil beim Einbau neuer Heizungen. Vor dem heutigen Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD, der sich mit dem Heizungsgesetz befassen soll, haben sich der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und der Deutsche Energieholz- und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.