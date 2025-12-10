Der Bundesverband Wärmepumpe und der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband haben ein Positionspapier veröffentlicht. Sie fordern von der Regierungskoalition, die Rahmenbedingungen der Wärmewende stabil zu halten. Hierzu zählt auch die Verpflichtung zum 65-Prozent-Erneuerbaren-Anteil beim Einbau neuer Heizungen. Vor dem heutigen Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD, der sich mit dem Heizungsgesetz befassen soll, haben sich der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und der Deutsche Energieholz- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
