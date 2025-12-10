© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture allianceWie JD.com bekanntgab, hat das Unternehmen eine 50-prozentige Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar gekauft, um seine Präsenz in der Region zu stärken.Wie JD.com am Mittwoch bestätigte, hat sich der chinesische E-Commerce-Riese mit Lai Sun Development auf den Kauf einer 50-prozentigen Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet 449,74 Millionen US-Dollar, geeinigt. Der CCB Tower ist ein 27-stöckiges Bürogebäude im Stadtzentrum des asiatischen Finanzzentrums. Laut der Einreichung wird der Deal Lai Sun Development einen geschätzten Netto-Cashflow von rund 2,4 Milliarden Hongkong-Dollar (308,43 Millionen US-Dollar) …Den vollständigen Artikel lesen
