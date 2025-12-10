Seit Jahrzehnten konkurrieren die beiden Flugzeug-Konzerne miteinander. In den vergangenen sechs Jahren hatte in puncto Bestellungen immer Airbus die Nase vorn. Das dürfte in diesem Jahr nicht gelingen. Doch Airbus-Chef Guillaume Faury bleibt optimistisch, in einem anderen Bereich zu gewinnen. Auch die Airbus-Aktie bleibt vorn. Airbus-Chef Guillaume Faury räumte am Mittwoch beim Radiosender France Inter ein, dass Boeing den diesjährigen Auftragswettstreit wohl gewinnen wird - erstmals seit sechs ...

