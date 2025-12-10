Basel/Zug/Zürich - Die Schweizer Venture-Capital-Branche schneidet im internationalen Vergleich gut ab. Vor allem die jüngeren Risikokapital-Fonds erzielen Renditen auf europäischem Top-Niveau, wie eine Studie der Universität Basel zeigt. Dennoch bleibt die Anlageklasse aufgrund der Zurückhaltung institutioneller Anleger weiterhin unterfinanziert. Mit der am Mittwoch publizierten Studie wollen die Universität Basel, der Branchenverband SECA und die ...

