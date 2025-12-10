Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Deutschland um 0,7 Prozentpunkte auf nun 55,8 Prozent. Wäre nicht im ersten Quartal der Wind ausgeblieben, hätte es noch deutlich mehr sein können. Erneuerbare Energien haben im Jahr 2025 fast 56 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs abgedeckt. Die witterungsbedingten Rückgänge bei Windenergie und Wasserkraft konnten neu zugebaute Photovoltaik-Anlagen mehr als ausgleichen. Das zeigen vorläufige Berechnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
