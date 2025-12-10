Zürich - Die Ergebnisse des aktuellen IPO-Barometers des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY Schweiz zeigen: Das IPO-Gesamtjahr weist eine leichte Verbesserung auf. Während die absolute Zahl der IPOs weltweit minimal um 2 Prozent auf 1259 (2024: 1240) zulegte, stieg das Emissionsvolumen hingegen deutlich um 32 Prozent auf rund 163,3 Mrd. US-Dollar. Im vierten Quartal 2025 gingen weltweit 347 Unternehmen an die Börse - ein Rückgang von 5 Prozent ...

