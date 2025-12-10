Bern - Guy Parmelin ist 2026 zum zweiten Mal in seiner Karriere Bundespräsident. Der Wirtschaftsminister hat am Mittwoch sein Resultat von 2021 übertroffen und erzielte ein Rekordresultat dieses Jahrtausends. Insgesamt 228 Stimmzettel wurden eingelegt. 203 Stimmen gingen an den Winzer aus dem Kanton Waadt, 5 waren ungültig, 13 leer. 7 Parlamentsmitglieder stimmten für eine andere Person als Parmelin. Vor seinem ersten Präsidialjahr 2021 hatte der ...

