Europas größter Reiseveranstalter TUI hat seine Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr vorgestellt. Trotz relativ solider Zahlen für Umsatz und Gewinn rutscht die TUI-Aktie zeitweise deutlich ab. Marktteilnehmer hatten mehr erwartet und auch der Ausblick auf das neue Jahr blieb hinter den Erwartungen zurück. TUI hat einen konservativeren Ausblick für 2026 als vom Markt erwartet gegeben. CEO Sebastian Ebel verwies auf der Pressekonferenz zu den Geschäftszahlen auf das aktuelle Handelsumfeld ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.