Startschuss Jahresendrally?: GE Vernova mit Top Ausblick, BMW mit neuem Chef und Tui mit Zahlen

Nach dem Kapitalmarkttag von GE Vernova ist nicht nur die eigene Aktie unter Feuer! Der Top-Ausblick zieht Siemens Energy auf ein neues Jahreshoch und auch die Aktie von Nordex gibt ordentlich Gas. Wo jetzt einsteigen?Wenn Jerome Powell heute den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank verkündet, dann dürften die Anleger kurz die Luft anhalten. Zusammen mit Oracle hat es der Chef der US-Notenbank in der Hand, wie das Jahr an der Börse endet. Senken die US-Währungshüter die Zinsen und schlägt Oracle die Erwartungen, dann dürfte das Jahr freundlich ausklingen. Thema das Tages: Starten die Fed und Oracle die Jahresendrally? Ein australischer Technologiekonzern, spezialisiert auf …

