Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Dezember 2025

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte in den vergangenen vier Wochen zu einem Rückgang von -2,3%. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 beträgt die Wertentwicklung +4,3%.

Die Anfang November begonnene Kurskorrektur an den globalen Aktienmärkten setzte sich bis in die dritte Novemberwoche fort. Seitdem befinden sich die Märkte wieder "back-on-track" in ihren Aufwärtstrends. Insbesondere Fantasien zur Neubesetzung der Position des FED-Vorsitzes durch den US-Präsidenten führten zu sukzessiven Kurssteigerungen, da von nun zügiger sinkenden US-Zinsen auszugehen ist.

Der Euro notierte bis auf knapp 1,17 wieder stärker. Die Handelsspanne seit diesem Sommer zwischen 1,14-1,19 US-$/€ ist weiterhin intakt.

Gold notiert seit seinem Tief bei 3.881 Ende Oktober sukzessive fester bis auf 4.264 - entsprechend liegt es aktuell leicht unter seinem Mitte Oktober all-time-high bei 4.381 US-$/Unze.

Das Durchatmen an den Aktienmärkten war in der dritten Novemberwoche wieder beendet und seitdem ziehen die Aktienkurse rund um den Globus wieder an. Die Jahresendrallye ist in vollem Gang und wird sicherlich auch im neuen Jahr fortgesetzt. Bis wann die Erholung gehen wird, gibt nach alter Börsenregel auch einen guten Ausblick über den weiteren Jahresverlauf 2026…

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir bis mindestens tief in das 1Q26 steigende Kurse sehen werden. Auch dann werden wahrscheinlich nur kleinere Korrekturen folgen. Denn: Wir befinden uns unverändert in einer überlangen Welle 3, die im Oktober 2022 startete. Inwieweit eine Welle 4 bei diesen politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch entstehen wird, oder ob am Ende dann eine überlange Welle 3 bis in die Jahre 2027/28 geben wird (die dann direkt in eine fünf-wellige Abwärtskorrektur führt), vermögen wir aktuell nicht zu sagen. Wir halten dies aber als Plan B für nicht unwahrscheinlich.

Entsprechend haben wir unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien und einer stark untergewichteten Position Europa unverändert belassen.

Gold ist uns auf diesem Niveau weiterhin zu teuer für einen Neueinstieg geworden - ferner schreckt die hohe Volatilität derzeit ab. Wir warten hier bewusst weiter ab.

Auch wenn der Euro in den letzten Wochen schwächelte, erwarten wir zunächst einen weiterhin starken Euro. Wir gehen davon aus, dass der Euro wird seinen Aufwärtstrend bis in das Fenster 1,2345-1,2556 US-$/€ fortsetzen wird. Wir haben bei 1,16 US-$/€ - wo möglich - die gehaltenen US-Aktienpositionen durch Euro-hedged Strategien währungsgesichert. Seitdem partizipieren wir in unseren Mandaten ausschließlich an der Entwicklung der Aktienkurse - jedoch ohne Währungseinflüsse.

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass das oben genannte Fenster im 1Q26 erreicht wird. Etwaig wird dann ein Auflösen der Währungsabsicherung sinnvoll, um an einem wieder festeren US-$ zu partizipieren.

Sollten die 1,2556 US-$/€ nicht halten, wäre ein langer Weg bis mindestens 1,3993 US-$/€ frei…