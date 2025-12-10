Über 2% aller Bitcoin werden von DIESEM Miner GEMINED! 2026 Ausbau geplant

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies meldete für den November 2025 eine Bitcoin-Produktion von 290 BTC. Das entspreche einem Zuwachs von 182% gegenüber dem Vorjahresmonat. Der neue Höchststand sei laut Unternehmensangaben das direkte Resultat des vollständigen Hochfahrens der Mining-Kapazitäten in Paraguay. Parallel werde der Ausbau von KI-Rechenzentren auf mehreren Kontinenten beschleunigt, um auf die steigende Nachfrage nach Rechenleistung zu reagieren.

Mining-Ausbau in Paraguay abgeschlossen

Das Unternehmen berichtete, dass im November 2025 die letzten ASIC-Geräte am Standort Valenzuela, zwei Wochen früher als geplant, in Betrieb genommen worden seien. Damit sei die dritte Bauphase abgeschlossen und die gesamte geplante Leistung von 300 Megawatt verfügbar. Diese Infrastruktur ermögliche eine installierte Mining-Kapazität von 25 Exahash pro Sekunde (EH/s). Die durchschnittliche Effizienz der Flotte liege bei 17,5 Joule pro Terahash (J/TH). Mit einem täglichen Durchschnitt von 9,7 BTC habe sich die Produktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. Der Anteil des Unternehmens an der globalen Bitcoin-Netzwerkkapazität übersteige eigenen Angaben zufolge weiterhin 2%.