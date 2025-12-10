Über 2% aller Bitcoin werden von DIESEM Miner GEMINED! 2026 Ausbau geplant

Anzeige / Werbung
HIVE Digital Technologies meldete für den November 2025 eine Bitcoin-Produktion von 290 BTC. Das entspreche einem Zuwachs von 182% gegenüber dem Vorjahresmonat. Der neue Höchststand sei laut Unternehmensangaben das direkte Resultat des vollständigen Hochfahrens der Mining-Kapazitäten in Paraguay. Parallel werde der Ausbau von KI-Rechenzentren auf mehreren Kontinenten beschleunigt, um auf die steigende Nachfrage nach Rechenleistung zu reagieren.
HIVE Digital Technologies meldete für den November 2025 eine Bitcoin-Produktion von 290 BTC. Das entspreche einem Zuwachs von 182% gegenüber dem Vorjahresmonat. Der neue Höchststand sei laut Unternehmensangaben das direkte Resultat des vollständigen Hochfahrens der Mining-Kapazitäten in Paraguay. Parallel werde der Ausbau von KI-Rechenzentren auf mehreren Kontinenten beschleunigt, um auf die steigende Nachfrage nach Rechenleistung zu reagieren.
Mining-Ausbau in Paraguay abgeschlossen
Das Unternehmen berichtete, dass im November 2025 die letzten ASIC-Geräte am Standort Valenzuela, zwei Wochen früher als geplant, in Betrieb genommen worden seien. Damit sei die dritte Bauphase abgeschlossen und die gesamte geplante Leistung von 300 Megawatt verfügbar. Diese Infrastruktur ermögliche eine installierte Mining-Kapazität von 25 Exahash pro Sekunde (EH/s). Die durchschnittliche Effizienz der Flotte liege bei 17,5 Joule pro Terahash (J/TH). Mit einem täglichen Durchschnitt von 9,7 BTC habe sich die Produktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. Der Anteil des Unternehmens an der globalen Bitcoin-Netzwerkkapazität übersteige eigenen Angaben zufolge weiterhin 2%.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)