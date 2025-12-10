EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion

HIVE Digital Technologies meldet für November eine Produktion von 290 BTC und erreicht 25 EH/s, während das Wachstum des Tier-III+-KI-Rechenzentrums bis 2026 beschleunigt wird. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 10. Dezember 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, gibt die Bitcoin-Produktionsergebnisse für November 2025 bekannt, die durch die bisher höchsten Bitcoin-Produktionszahlen seit Jahresbeginn und einem globalen Allzeithoch der Mining-Kapazitäten seit Bestehen des Unternehmens gekennzeichnet sind, unterstützt durch eine Kapazität von 300 Megawatt ("MW") in Paraguay. Produktionshighlights für November 2025 Produzierte Bitcoin: 290 BTC (ein Anstieg von 182 % gegenüber dem Vorjahreswert von 103 BTC im November 2024)

290 BTC (ein Anstieg von 182 % gegenüber dem Vorjahreswert von 103 BTC im November 2024) Durchschnittliche Tagesproduktion: 9,7 BTC/Tag

9,7 BTC/Tag Hashrate: Durchschnittlich 23,5 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), mit einem Spitzenwert von 25,4 EH/s

Durchschnittlich 23,5 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), mit einem Spitzenwert von 25,4 EH/s Effizienz der Produktionsgeräte: 17,5 Joule pro Terahash ("J/TH")

17,5 Joule pro Terahash ("J/TH") BTC pro EH/s: 12,3 BTC Der Netzwerkanteil von HIVE liegt weiterhin bei über 2 % des globalen Bitcoin-Netzwerks und festigt damit seine Position als einer der weltweit effizientesten und nachhaltigsten Betreiber digitaler Assets. Vollständige Inbetriebnahme in Paraguay erreicht Im November, zwei Wochen vor dem geplanten Termin, nahm das Unternehmen die letzten ASICs in seinem Phase-3-Campus in Valenzuela in Betrieb und schaltete damit die gesamte 300-MW-Kapazität in Paraguay online. Dieser Meilenstein entspricht einer installierten globalen Bitcoin-Mining-Kapazität von 25 EH/s mit einer durchschnittlichen Effizienz von etwa 17,5 J/TH. Zu den Highlights im November zählen: Zunahme der Hashrate um 7 %: Anstieg von 21,9 EH/s im Oktober auf 23,5 EH/s im November.

Anstieg von 21,9 EH/s im Oktober auf 23,5 EH/s im November. Rekordproduktion: 290 BTC, ein Jahreshoch. Aufbauend auf dieser Dynamik plant HIVE, Anfang 2026 ein zusätzliches 100-MW-Rechenzentrum, das mit Strom aus Wasserkraft betrieben wird, auf seinem Campus in Yguazú zu entwickeln, dessen vollständige Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2026 vorgesehen ist. Das Unternehmen wird die optimale Strategie für die Kapitalrendite (ROIC) für diese neue Kapazität bewerten, sobald sie in Betrieb genommen wird. Nach Fertigstellung wird die gesamte erneuerbare Infrastruktur von HIVE eine Leistung von 540 MW auf drei Kontinenten erreichen, darunter 400 MW in Paraguay und 140 MW in Kanada und Schweden. Standort Installierte Hash-Leistung Pipeline Hash MW-Kapazität Status New Brunswick, Kanada 3,2 EH/s 3,2 EH/s 65 MW Online Lachute, Canada 1,4 EH/s 1,4 EH/s 35 MW Online Sweden 1,9 EH/s 1,9 EH/s 40 MW Online Valenzuela 6,7 EH/s 6,7 EH/s 100 MW Online Yguazú Phase 1 5,1 EH/s 5,1 EH/s 100 MW Online Yguazú Phase 2 6,7 EH/s 6,7 EH/s 100 MW Online Yguazú Phase 3 - - 100 MW 3. Quartal Kalenderjahr 2026 Insgesamt 25,0 EH/s 540 MW

Schnelle Bereitstellung von HPC-Infrastruktur für den KI-Superzyklus Im November belegte die HIVE-Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. ("BUZZ HPC"), ein in Kanada ansässiger Marktführer im Bereich Hochleistungsrechnen, laut aktuellem SemiAnalysis ClusterMAX 2.0-Bericht, einem renommierten unabhängigen Standard für GPU-Cloud-Plattformen, weltweit den ersten Platz in Bezug auf die Netzwerk-Downloadgeschwindigkeit . Um der weltweit steigenden Nachfrage nach Rechenleistung gerecht zu werden, beschleunigt das Unternehmen den Aufbau einer hyperscaler-fähigen KI- und HPC-Infrastruktur auf Basis erneuerbarer Energien, da die Rekord-Cashflows aus dem Bitcoin-Mining HIVEs Tier-I- bis Tier-III+-Upgrades in allen Regionen finanzieren, in denen das Unternehmen präsent ist. In Toronto rüstet BUZZ HPC seine 7,2-MW-Anlage für Tier-III+ unabhängige-KI-Anwendungen auf und hält Daten und Rechenleistung durch den Betrieb von 2.000 GPUs der nächsten Generation im Inland. Parallele Upgrades in Boden, Schweden, erweitern die Tier-III+-Kapazität um weitere 2.000 GPUs für den Betrieb von BUZZ HPC. Ergänzt wird dies durch 2.000 GPUs der nächsten Generation, die im Rahmen der Partnerschaft von BUZZ mit Bell Canada in Betrieb genommen werden, wobei die erste Lieferung von 504 GPUs voraussichtlich im ersten Quartal 2026 einsatzbereit sein wird. Diese strategischen Erweiterungen positionieren HIVE an der Spitze der grünen KI-Infrastruktur und ermöglichen groß angelegte, hocheffiziente Rechenleistungen in Nordamerika und Europa. Die Pläne zur Umwandlung der HIVE New Brunswick Tier I-Anlage in Tier III+ für Hyperscaler-Kollokation werden ebenfalls vorangetrieben, wobei die Designentwicklung und Standortplanung bereits im Gange sind. Kommentar der Geschäftsleitung "Während wir uns auf das Kalenderjahr 2026 vorbereiten, findet ein globaler Wettlauf statt, da die Nachfrage nach Rechenleistung weiter zunimmt", sagte Executive Chairman Frank Holmes. "Unsere erneuerbaren Betriebsgelände ermöglichen eine kostengünstige, schnelle Bereitstellung innerhalb von Monaten - nicht Jahren. Angesichts des nächsten Zyklus von Bitcoin und der steigenden Nachfrage nach KI ist unser zweigleisiges Modell so positioniert, dass es beide Superzyklen in Echtzeit nutzen kann, wobei der Cashflow aus dem Bitcoin-Geschäft ein exponentielles HPC-Wachstum antreibt." Aydin Kilic, President & CEO, fügte hinzu: "HIVEs Ausbau in Paraguay, durch den wir unsere globale Präsenz in nur sechs Monaten von 6 auf 25 EH/s erweitert haben, ist zu unserem Modell für zukünftiges Wachstum und unserem Leitfaden für die Schaffung einer groß angelegten, erneuerbaren digitalen Infrastruktur geworden. Mit einer der weltweit effizientesten Bitcoin-Mining-Flotten mit 17,5 J/TH und BUZZ HPC, das für seine Download-Geschwindigkeit bei KI-Cloud-Netzwerken als weltweit die Nummer eins eingestuft wird, haben wir einen Wachstumsmotor geschaffen, der im Jahr 2026 und darüber hinaus noch weiter beschleunigen wird. Unsere beiden Wachstumsmotoren in der Entwicklung von Rechenzentren für Tier-I-Bitcoin-Mining und Tier-III+-HPC-Konvertierung ergänzen unsere Strategie zur Maximierung der Kapitalrendite beim Kapitaleinsatz." Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie schürft. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin- als auch High-Performance-Computing-Kunden (HPC). Die Twin-Turbo-Infrastruktur von HIVE - angetrieben durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing - bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; Prognosen zum Anstieg der Hashrate; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; die Aussichten für die BUZZ-HPC-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Infrastruktur erfolgreich zu erweitern und in diesem Sektor tätig zu sein, die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die Möglichkeit von Mängeln bei der Umsetzung des Ausbaus und der Inbetriebnahme in Paraguay; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die Unfähigkeit, die Rechenzentren des Unternehmens rentabel für HPC/AI-Anwendungen zu nutzen; das Versäumnis, langfristige Verträge mit HPC/AI-Kunden zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; Das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Produktion von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



