FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.12.2025 - 11.00 am
- JPMORGAN PLACES MTU, BABCOCK INT. AND LEONARDO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH'
- BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS SHAWBROOK WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 520 PENCE - BERENBERG CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES HSBC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1300 (1160) PENCE - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 670 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (235) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 255 (285) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES APPLIED NUTRITION TARGET TO 235 (210) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 350 (310) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (495) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WICKES PRICE TARGET TO 235 (195) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 565 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 575 (570) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS SHAWBROOK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 500 PENCE - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 103 PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1440 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 5070 PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1320 (1245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 448 (474) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3050 PENCE - 'UW' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4440 (4635) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS STARTS SHAWBROOK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 520 PENCE
