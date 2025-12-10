Zürich - Die Banque Heritage hat Jérémy Dutoit zum Leiter Advisory & Investment Solutions ernannt. Diese Ernennung ist Teil der langfristigen Strategie der Bank, ihr Anlageangebot zu stärken und ihren Kunden eine zunehmend relevante und personalisierte Beratung zu bieten, schreibt die Banque Heritage in einer Mitteilung. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Asset Management und Private Banking bekleidete Jérémy Dutoit Schlüsselpositionen bei führenden ...

