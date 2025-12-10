Angesichts sinkender Installationen von Photovoltaik-Anlagen im Eigenheim-Segment kritisiert der Branchenverband ZVEH den Energiewendekurs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Halte die negative Entwicklung an, fehlen absehbar Fachkräfte, die Photovoltaik-Anlagen installieren können. Der Photovoltaik-Ausbau als tragende Säule der Energiewende schwächt sich weiter ab. So hatte Hauptgeschäftsführer Alexander Neuhäuser des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver