Der Security Navigator 2026 zeigt, dass zwei von drei Cyber-Erpressungsopfern weltweit inzwischen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind.Die Analyse von 139.000 Sicherheitsvorfällen legt offen: 67 Prozent aller Fälle betreffen Firmen mit 1 bis 249 Mitarbeitenden. Besonders stark betroffen sind mittelständische Betriebe in Deutschland: Im Vergleich zum Vorjahr stieg dort die Zahl der Opfer um 57,7 Prozent. Die Gründe liegen auf der Hand: Cyberkriminelle arbeiten mittlerweile hochprofessionell und setzen auf automatisierte Angriffsmethoden wie Ransomware oder Phishing und KMU fehlen ...

