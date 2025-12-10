© Foto: DALL-E

Staatsanleihen galten jahrzehntelang als der sichere Hafen schlechthin - doch stimmt das heute noch? Staatsanleihen gelten gerade in Krisenzeiten als sichere Häfen und als klassisches Investment zur Absicherung. Es gilt die Faustregel: 100 minus das eigene Alter, um die Gewichtung im eigenen Portfolio zu steuern. Oft wird 40 Prozent empfohlen. Aber: Die Staaten stecken über beiden Ohren in Schulden. Deutschland beispielsweise hat eine eine Verschuldungsquote von rund 62 Prozent, gemessen an den Ausgaben und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Nimmt man aber das sogenannte Sondervermögen noch hinzu, so ergibt sich eine Schuldenquote von rund 72 Prozent. Das ist noch relativ moderat im Vergleich …