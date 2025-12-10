Lange wirkte das Management wie gelähmt, jetzt kommt Bewegung in die Berliner Zentrale. Delivery Hero signalisiert Bereitschaft zu Verkäufen - und die Börse feiert das als Befreiungsschlag.Die Reaktion der Anleger fiel am Mittwoch eindeutig aus. Die Papiere des Essenslieferdienstes kletterten am Vormittag um rund sechs Prozent und setzten sich damit kurzzeitig an die Spitze des MDAX. Ein dringend nötiges Lebenszeichen, denn trotz des jüngsten Hüpfers stehen seit Jahresbeginn noch immer rund 22 Prozent ...

