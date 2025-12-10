Die TUI-Aktie erlebt am Mittwoch einen deutlichen Rücksetzer, trotz eigentlich positiver Nachrichten, die sich auch rund um die Dividende bei dem MDAX-Konzern drehen. Das steckt dahinter und das müssen Anleger jetzt wissen. Erste Dividende seit Corona TUI hat am Mittwoch Zahlen für das bereits im September abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Dabei vermeldete der Konzern erstmalig seit der Corona-Pandemie wieder, eine Dividende an Aktionäre zahlen ...

